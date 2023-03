Fridays for future, iniziativa stamane a Verona

Nella giornata dello sciopero globale per il clima, indetto dai Fridays for Future, questa mattina tra le 10:30 e le 10:45 un gruppo di cittadini e cittadine hanno bloccato il traffico sotto l'orologio di Corso Porta Nuova a Verona esponendo uno striscione con la scritta "La finanza fossile è un crimine. Crisi umanitaria, economica, alimentare ed ecologica".

All'iniziativa, organizzata da Ultima Generazione nell'ambito della campagna 'Non paghiamo il fossile', hanno preso parte due persone aderenti a Ultima Generazione, tre aderenti a Extinction Rebellion Verona, una persona aderente a Scientist Rebellion e un'altra di Fridays for Future in supporto. (ANSA).