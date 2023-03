Biennale Teatro, a Novosel e Palermo il 3/o College

(ANSA) - VENEZIA, 03 MAR - Sono la regista e performer croata Morana Novosel e il performer italiano Gaetano Palermo i vincitori della terza edizione del bando Biennale College Teatro dedicato alla Performance Site Specific 2023.

Morana Novosel e Gaetano Palermo con le rispettive performance Fluid Horizons e Swan saranno parte integrante del 51/o Festival Internazionale del Teatro (15 giugno - 1 luglio), dopo un percorso di elaborazione e definizione in tutti gli aspetti del loro progetto con il tutoraggio dei direttori Stefano Ricci e Gianni Forte e la produzione della Biennale di Venezia. "La performance di Morana Novosel ci restituisce le capacità residue da rimettere in gioco per una rivoluzione umana" dicono Ricci e Forte Si ispira al pessimismo ambientale del Dark Mountain Manifesto Morana Novosel, classe 1987, diplomata all'Accademia di Arte Drammatica di Zagabria, che con la performance proposta, Fluid Horizons, immagina una Venezia inabitabile.

Classe 1998, Gaetano Palermo, laureato in filosofia a Bologna per poi specializzarsi in teatro e arti performative allo Iuav di Venezia, ha proposto Swan, performance liberamente ispirata all'assolo La morte del cigno che Michel Fokine coreografò per Anna Pavlova, prima ballerina del Balletto Mariinskij nel 1901.

Di Palermo, Ricci e Forte dicono: "In un tempo fluttuante tipico del sogno, il regista catanese ci immerge nel cuore del labirinto della vita con una performance rapsodica dove l'Eroina, pattinando in un giorno di assolata iridescenza, apparentemente reclusa nell'assolo della sua bolla autistica, si libra in una costellazione claustrofobica di traiettorie circolari-ellittiche". (ANSA).