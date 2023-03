San Marco Group, la fondatrice compie 102 anni

(ANSA) - MARCON (VENEZIA), 01 MAR - Compie oggi 102 anni Alessandrina Tamburini, fondatrice e attuale presidente onorario di San Marco Group, società delle pitture e vernici per l'edilizia con sede a Marcon (Venezia), gestita oggi dalla quarta generazione familiare.

Tamburini è stata una delle prime donne a laurearsi in Scienze economiche e commerciali all'Università Ca' Foscari di Venezia, ed ha mosso i primi passi nella piccola ditta fondata dal padre nel 1937, trasformata poi nel 1962 in Colorificio San Marco, attuale San Marco Group, primo produttore italiano di pitture e vernici per l'edilizia.

"La sua apertura mentale, la sua grinta, la sua capacità di guardare al futuro e il suo amore per il bello - è il commento del nipote, Pietro Geremia, presidente del Gruppo - sono fonte di ispirazione oggi per tutti noi e continueranno ad ispirare molte persone in futuro". (ANSA).