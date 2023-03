Finti vaccini, ex infermiera dovrà risarcire Ulss Treviso

L'ex infermiera Emanuela Petrillo dovrà risarcire con circa 80.000 euro l'Ulss 2 Marca Trevigiana, per non aver vaccinato i bambini nel periodo in cui prestava servizio presso l'azienda sanitaria veneta. Lo ha stabilito la Corte dei Conti del Veneto; in precedenza Petrillo era stata condannata anche dai giudici contabili del Friuli Venezia Giulia, per il periodo in cui era in servizio a Codroipo (Udine).

L'indagine veneta riguardava il periodo tra gennaio e giugno 2016, in cui la dipendente non avrebbe somministrato 1.420 dosi vaccini contro il morbillo ai piccoli pazienti. Dopo l'indagine interna, la Procura di Treviso aveva aperto l'indagine, poi unificata con il fascicolo friulano, dove aveva lavorato dal 2009 al 2015. La donna è stata quindi condannata a Udine in primo grado a 8 anni e 6 mesi di reclusione.

La sezione contabile veneta ha accolto la richiesta della Procura, condannando Petrillo al pagamento di 79.395,42 euro, più gli interessi, per danno patrimoniale diretto, ossia il costo che l'Ulss aveva sostenuto per l'acquisto dei vaccini, e da disservizio, per ripristinare il corretto funzionamento della vaccinazione. (ANSA).