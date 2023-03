Covid: Veneto, ieri 632 nuovi casi e 7 vittime

Sono 632 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, e 7 sono le vittime.

Dall'inizio della pandemia vi sono stati 2.692.431 contagi e 16.672 vittime.

Gli attuali positivi risultano 16.986, 68 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In salita i dati ospedalieri con 873 ricoveri in area non critica (+7) e 35 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).