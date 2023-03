Confcommercio: Venezia-Rovigo, Zanon rieletto presidente

Massimo Zanon è stato confermato presidente di Confcommercio Unione metropolitana di Venezia e Rovigo, per acclamazione, per il prossimo mandato quinquennale 2023-2028.

"Unità nella continuità: ci aspettano cinque anni di intenso lavoro, ma abbiamo imparato molto con la pandemia e in quest'anno di turbolenza internazionale: ne usciamo rafforzati e pronti ad affrontare il prossimo quinquennio", ha dichiarato Zanon al termine della prima seduta del nuovo Consiglio direttivo, a Mestre (Venezia).

Elio Dazzo è stato eletto vicepresidente vicario, dopo la sua conferma a presidente della sezione Turismo. Il Comitato di presidenza è stato completato quindi con altri tre vicepresidenti: Angelo Faloppa, Alessandro Da Re, provenienti rispettivamente dall'area sud e orientale del Veneziano, e Patrizia Vianello, del Miranese, confermata alla guida del Gruppo Terziario Donna. Il Consiglio ha confermato la direttrice, Noemi Simonini.

L'associazione rappresenta quasi 11 mila imprese per poco meno di 52.000 addetti. La struttura è organizzata con una ventina di uffici a disposizione degli associati sul territorio, due società di servizi alle imprese, una società di formazione accreditata presso la Regione.

Zanon, 63 anni, è nato a Portogruaro dove risiede e dove svolge l'attività imprenditoriale di albergatore, ristoratore e titolare di attività commerciali. Opera nel settore turistico-ricettivo da oltre 40 anni. (ANSA).