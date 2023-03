A Perbellini presidenza onoraria Federazione Italiana Cuochi

A Peschiera del Garda, nell'ambito della manifestazione enogastronomica "Garda Food & Drink", Giancarlo Perbellini è stato insignito della Presidenza Onoraria dal presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo e dal presidente dell'Associazione Cuochi Veronesi, Mida Muzzolon.

La prestigiosa nomina è stata riconosciuta allo chef veronese "per promuovere con straordinaria energia la vera cultura professionale, celebrando nel mondo l'evoluzione delle nostre tradizioni culinarie; per essere guida per i cuochi italiani con professionalità ed entusiasmo; per non aver smesso di presidiare i fornelli, ricercando in cucina il senso stesso del proprio stare al mondo".

Il cuoco, che ha recentemente annunciato l'acquisizione della storica insegna scaligera 12 Apostoli, è stato, inoltre, premiato dall'Associazione Cuochi Veronesi come "Professionista dell'anno 2023" per essersi distinto per impegno e risultati e per incarnare una figura di riferimento per la ristorazione.

L'evento di premiazione, presso l'Hotel Al Fiore, ha visto la partecipazione di un'ampia platea di chef e ristoratori, provenienti da tutta Italia. (ANSA).