Morto liceale 17enne colpito da meningite

(ANSA) - VICENZA, 28 FEB - È stata dichiarata questo pomeriggio la morte del giovane di 17 anni di Tezze sul Brenta (Vicenza), colpito da meningite di tipo B e ricoverato nel fine settimana all'ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa. I genitori fanno sapere dall'Ospedale di aver già avviato la procedura per l'espianto degli organi e sono già in contatto con il centro Trapianti.

Le speranze fin da subito erano appese ad un filo. I medici hanno fatto di tutto per riuscire a tenere in vita lo studente ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. L'Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni tra cui i suoi compagni di squadra con cui si era allenato e gli avversari incontrati in una partita disputata dei giorni scorsi. Sono 265 le persone attualmente in profilassi. (ANSA).