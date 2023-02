Giovane colpito da meningite, osservazione per morte cerebrale

E' stata avviata stamani la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale del 17enne di Tezze sul Brenta (Vicenza), colpito da meningite di tipo B e ricoverato nel fine settimana all'ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa (Vicenza).

La procedura durerà sei ore, come previsto dalla legge.

L'Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni, tra cui i compagni di squadra con cui si era allenato e gli avversari, incontrati in una partita disputata dei giorni scorsi. Sono 265 le persone attualmente in profilassi. (ANSA).



