Cinema, tornano in Veneto le proiezioni a tre euro

Torna dal mese di marzo l'edizione 2023 de "La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto pluriennale realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d'Essai (Fice) delle Tre Venezie e l'Unione interregionale Triveneta Agis.

La rassegna, che vede coinvolte 28 sale venete, consentirà di recarsi al cinema tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre con un biglietto al costo ridotto di tre euro. Il costo ridotto è inoltre un invito al pubblico a tornare nelle sale e approcciarsi alla visione di film insoliti, abitualmente percepiti come "difficili" o "di nicchia", ma poi di grande impatto emotivo ed emozionale.

"Siamo molto soddisfatti dell'adesione da parte delle sale cinematografiche - dichiara Cristiano Corazzari, assessore alla Cultura del Veneto -. La Regione sostiene il cinema e sostiene questa iniziativa che si è consolidata nel territorio consentendo al pubblico di fruire di opere cinematografiche d'autore. È fondamentale tornare a frequentare i luoghi di cultura e in particolare le sale cinematografiche perché in questo modo si ripristina anche la logica dello stare insieme.

La sala cinematografica è il luogo dove la visione di un film diventa una esperienza individuale e collettiva".

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook agis.trevenezie. (ANSA).