Milano-Cortina: Ad, pista da bob costerà 61 milioni

(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - L'investimento per la nuova pista da bob a Cortina su cui si svolgeranno le gare delle Olimpiadi invernali 2026 è di 61 milioni di euro, "considerato che il ghiaccio sarà prodotto con acque di acquedotto", poi si interverrà "con una forte riqualificazione e rigenerazione delle aree contermini per un totale, pista compresa, di 85 milioni di euro". Lo ha detto, oggi a Venezia, Luigivalerio Sant'Andrea, Ad di Milano-Cortina. "La pista da bob a Cortina è un'opera - ha sottolineato - che è stata istruita in conferenza di servizi con un progetto definitivo autorizzato. Nei prossimi giorni chiuderemo la progettazione esecutiva per andare in appalto il prima possibile, domani comincerà la demolizione controllata della vecchia struttura".

"Ci vorranno 60 giorni e poi partiranno i lavori - ha proseguito - per quello che non è solo un impianto sportivo ma è una rigenerazione, una riqualificazione delle aree contermini per circa sette ettari di estensione ". (ANSA).