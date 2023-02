Gravissimo il 17enne colpito da meningite, 265 in profilassi

(ANSA) - VICENZA, 27 FEB - Sono appese ad un filo le speranze di vita per il giovane 17enne, di Tezze sul Brenta (Vicenza) colpito da meningite da meningococco e ricoverato dalla serata di sabato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bassano.

Stamane i compagni di scuola si sono recati in ospedale per essere vicini al ragazzo che fino a pochi giorni fa era seduto con loro sui banchi del liceo scientifico da Ponte di Bassano del Grappa. I medici stanno facendo di tutto per evitare il tracollo delle condizioni del giovane paziente.

L'Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni tra cui i suoi compagni di squadra con cui si era allenato e gli avversari incontrati in una partita disputata dei giorni scorsi. Sono 265 le persone attualmente in profilassi: 75 quelli intercettati nei giorni scorsi 190 nelle ultime ore. Ora però si cercano altri possibili contatti dello studente che aveva preso parte anche ad alcune feste che si sono tenute nei comuni di Tezze e Marostica. (ANSA).