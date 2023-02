Covid: Veneto, 110 nuovi casi e nessuna vittima

Sono 110 i casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, con nessuna vittima. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 2.690.930 e quello dei morti resta a 16.662.

Scende anche il numero degli attuali positivi, che sono 16.558, -409 in 24 ore. Leggero aumento per i ricoveri in area medica, che sono 868 (+4) e in terapia intensiva, che sono 33 (+1) (ANSA).