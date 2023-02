Vento forte a Venezia, nave traghetto finisce contro 'briccole'

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Una nave traghetto greca è finita stamane a Venezia contro le 'briccole' - i pali che delimitano i tratti navigabili in laguna - a causa di una forte raffica di vento, che l'avrebbe fatta spostare di lato. Il cargo, dell'armatrice 'Olympic Champion', non ha riportato danni,. Ad allertare la Capitaneria è stata la una chiamata dai piloti del porto, che hanno segnalato l'urto del traghetto contro le briccole che delimitano il canale navigabile, durante la manovra di ingresso alla darsena di Fusina.

Dalle prime valutazioni l'incidente sembra essere stato causato da una improvvisa raffica di vento, ma la Capitaneria ha disposto verifiche tecniche sulla nave e sta accertando ogni altra possibile anomalia.

Gli operatori del Centro Vts (Vessel Traffic Service) di Venezia monitorano ogni giorno le navi in transito, in entrata o in uscita dall'aera di giurisdizione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione in laguna. (ANSA).