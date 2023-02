Schianto fra due auto a Verona, un morto e 3 feriti

(ANSA) - VERONA, 26 FEB - Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite, due di queste in modo molto grave, nello schianto la notte scorsa tra due autovetture a Verona. La vittima è un 61enne, passeggero di una Toyota che è stata centrata frontalmente da una Fiat Punto, dopo che questa, per cause in corso di accertamento, ha invaso le due corsie opposte di marcia.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Locale di Verona: secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto proveniva da corso Milano quando, all'improvviso, ha invaso le corsie opposte dove stava sopraggiungendo la Toyota. Nella tremenda collisione ha perso la vita il 61enne, mentre il conducente è rimasto ferito, e con lui altre due donne che si trovavano a bordo dell'auto, estratte dalle lamiere in condizioni gravissime. Una terza auto in arrivo sullo stesso tratta di strada, una Fiat Panda è riuscita ad evitare la collisione.

Sono in corso gli accertamenti sullo stato psicofisico del conducente della Punto, 23enne, residente in città; il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro dei veicoli. (ANSA).