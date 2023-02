Finisce con l'auto nel canale, morto ragazzo 19enne

(ANSA) - SAN DONÀ DI PIAVE, 26 FEB - Un ragazzo di 19 anni è morto la notte scorsa finendo con la propria auto in un canale, a Fossà, una frazione di San Donà di Piave. Drammatica la prima fase dei soccorsi: è stato il fratello del giovane, che lo precedeva su un'altra auto, a buttarsi in acqua per estrarlo dall'abitacolo e cercare di rianimarlo, ma purtroppo il 19enne era già privo di vita. L'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, è avvenuto verso le 2 della scorsa notte. Il giovane stava rientrando a casa, così come il fratello. A poca distanza dall'abitazione, la Peugeot 208 guidata dal ragazzo è sbandata, finendo nel canale Grassaga e capovolgendosi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di San Donà, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato, purtroppo senza esito, di rianimare il 19enne. (ANSA).