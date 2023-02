Siccità: Zaia, serve un 'piano Marshall' per l'acqua

Un 'piano Marshall' per l'acqua, che tuteli le risorse idriche disponibili e intervenga per ripristinare la reale capacità di stoccaggio degli invasi alpini, pieni di detriti. E' quanto chiede a livello nazionale il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per affrontare l'emergenza siccità.

"Abbiamo conosciuto anni molto piovosi, e anni molto siccitosi - ricorda Zaia - ore le piogge arriveranno, ma bisogna riflettere sull'uso responsabile della risorsa idrica, che spesso viene sprecata. L'acqua è vita, e per questo credo si debba mettere mano a livello nazionale di un piano Marshall per l'acqua: ad esempio, bisogna pulire tutti gli invasi alpini, i nostri 'serbatoi', che sono pieni di detriti per il 40-50% , e questo ne diminuisce la capacità, e dall'altro bisogna approfittare di tutta quella rete di cave esistenti per farne un sistema di riserva idrica utile ai territori.". La Regione Veneto, ha ricordato il governatore, sta promovendo interventi in questo senso, si sta preparando un piano irriguo, "ma - ha osservato - è innegabile che c'è un cambiamento climatico, e serve una nuova visione, è giusto mettere le basi di una strategia a livello nazionale". (ANSA).