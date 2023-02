Hockey: giocatore Asiago in ospedale dopo incidente di gioco

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - Un giocatore dell'Hockey Asiago, Filippo Rigoni, 19 anni, cresciuto nel vivaio giallorosso e da quest'anno in prima squadra, è ricoverato all'ospedale di Asiago (Vicenza) a causa di un serio incidente di gioco avvenuto ieri sera allo stadio dell'Odegar, durante il match contro il Vorarlberg, vinto dai padroni di casa per 5-3. Si trattava di una partita valida per l'Ice Hockey League, il campionato austriaco che vede la partecipazione anche di club italiani e sloveni. Rigoni, secondo quanto precisa in una nota la società, 'nella partita di ieri sera dopo una dura carica, è stato soccorso e poi trasportato in barella all'ospedale. È stato tenuto in osservazione tutta la notte e le sue condizioni sono stabili". Secondo l'ultimo bollettino medico, emesso nella tarda mattinata di oggi, "le vertebre dalla D3 alla D6 hanno sofferto un avvallamento". Il giocatore verrà monitorato e tenuto sotto controllo per le prossime ore", viene precisato. (ANSA).