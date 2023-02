Covid: in Veneto ieri 595 nuovi casi e 3 vittime

Sono 595 i nuovi casi di Covid-19 registrati in vento nelle ultime 24 ore, e 3 sono le vittime.

Dall'inizio della pandemia, in regione sono stati registrati 2.690.469 contagi e 16.662 vittime.

Secondo il bollettino regionale, gli attuali positivi sono 17.442, in crescita di 411 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Aumentano (+10) i ricoveri in area non critica, che sono 860, e scendono di una unità quelli in terapia intensiva (32). (ANSA).