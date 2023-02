Grandi navi: aggiornato Piano emergenza di Porto Marghera

E' stato completato l'aggiornamento del Piano di Emergenza del Polo industriale di Porto Marghera (Venezia) da parte del gruppo tecnico composto dai rappresentanti degli Enti interessati. Lo rende noto oggi la Protezione civile del Comune di Venezia.

L'aggiornamento del Piano, già approvato nel dicembre 2021, si è reso necessario per adeguarlo alla presenza degli ormeggi provvisori delle "Grandi navi" all'interno dell'area portuale, dopo che ne è stato vietato il transito in Bacino San Marco e nel Canale della Giudecca. Resta immutata l'impostazione del Piano, con la conferma dell'ampiezza dell'area di attenzione, che garantisce la massima sicurezza della popolazione, e delle procedure di intervento per fronteggiare e limitare i possibili effetti di un incidente industriale.

Prima dell'approvazione definitiva del Piano, la normativa prevede che esso venga pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Venezia, sul sito internet del Comune e su quello della Prefettura di Venezia. (ANSA).