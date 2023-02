L'Università di Padova consegna al Bo i diplomi di dottorato

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Per la prima volta oggi l'Università di Padova ha tenuto la consegna dei diplomi di dottorato nell' Aula Magna a Palazzo del Bo con una cerimonia che proseguirà anche domani. La mattinata ha visto la consegna di 105 diplomi afferenti alla macroarea di Ingegneria, mentre nel pomeriggio sono stati 79 i dottorandi e le dottorande ad avere ottenuto il proprio diploma in Discipline umanistiche e Pedagogia. "Abbiamo voluto celebrare qui il dottorato perché il dottorato di ricerca è uno dei pilastri delle nostre università - ha dichiarato Massimiliano Zattin, prorettore al dottorato e al post laurea dell'Ateneo, nel corso della prima cerimonia di consegna dei diplomi -. La nostra ricerca, spesso di frontiera, vive grazie al lavoro delle dottorande e dei dottorandi. L'Università di Padova ci crede molto e negli ultimi anni ha cominciato una serie di investimenti che la portano ai vertici nazionali per quanto riguarda il numero di posizioni bandite".

"Attualmente investiamo ogni anno circa 15 milioni di euro per le borse ordinarie, a cui si aggiungono tutta una serie di posizioni bandite con la collaborazione di enti esterni e aziende - ha concluso -. Nel 2022, grazie anche ai fondi straordinari del Pnrr, abbiamo bandito quasi 700 posizioni. A testimonianza dell'attrattività del nostro ateneo, lo scorso anno, per la prima volta, il numero di candidati internazionali ha superato quello degli italiani". (ANSA).