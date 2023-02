Incidenti in montagna, 1.183 interventi del Soccorso alpino

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - L'attività operativa svolta nel corso del 2022 dagli organici del Soccorso alpino del Veneto in sinergia operativa con il Suem 118 della Regione del Veneto è stata di 1.333 persone soccorse nel corso di 1.183 interventi.

Gli interventi a carattere sanitario sono stati 1.138 mentre quelli di Protezione civile.

I soccorsi hanno riguardato 569 persone illese tratti (in difficoltà per causa di varia natura o in imminente pericolo di vita), che rappresenta circa il 42.7% del numero complessivo delle persone soccorse nel 2022, percentuale consistente e che non denota nessuna diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Difficile a questo punto - per il Soccorso alpino - non concludere che sia in aumento la tendenza ad affrontare la montagna con una metodologia irresponsabile e senza un minimo di preparazione fisica, consapevoli forse di poter contare su un efficiente sistema di soccorso. Gli incidenti in pista si portano a quota 90, in netto aumento rispetto agli anni precedenti, dato dovuto essenzialmente alla riapertura degli impianti post emergenza Covid.

Per quanto attiene le persone decedute nel 2022 il numero è aumento rispetto agli anni precedenti attestandosi a 70 morti con un +11 % rispetto al 2021. Quest'ultimo trend dipende in realtà da fattori piuttosto diversi che non sono sempre riconducibili a ragionamenti coerenti con la statistica, tuttavia le attività più coinvolte risultano essere, l'escursionismo, l'alpinismo, il lavoro e, non ultimo, i casi di autolesionismo dovuti essenzialmente al disagio sociale, che nell'ultimo quinquennio sono in costante aumento. (ANSA).