Covid: 619 nuovi casi e 4 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Sono 619, contro i 937del giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nella giornata di ieri. Quattro i decessi, dato che fa salire il totale delle vittime a 16.646. I contagi totali sono 2.688.711.

I casi attuali ufficiali, scendono di 130 rispetto ai dati precedenti e si attestano a 16.706. In leggero aumento i ricoveri in area non critica, che sono 839 (+2) e quelli in terapia intensiva, che sono 34 (+2). (ANSA).