Pronta nuova 'porta' per Mose Venezia, è per conca Malamocco

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - Nuovo passo avanti per il completamento del sistema Mose. La 'porta' della conca di Malamocco - una enorme paratoia in acciaio, a scorrimento - è stata completata. Arriverà giovedì a Pellestrina da Monfalcone, dove è stata costruita. Si tratta di un'opera attesa perché garantisce la piena operatività del porto e del traffico commerciale anche nelle fasi di chiusura delle paratoie del Mose, a partire dalla prossima stagione di sollevamenti.

Realizzata in anticipo sui tempi previsti dal Gruppo Cimolai, su progetto della belga Sbe, la porta (17 metri di larghezza per 55 di altezza) viene trasportata via mare e verrà posizionata con una manovra di agganciamento alla struttura nei primi giorni della prossima settimana. (ANSA).