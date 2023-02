Carnevale di Venezia,scoperti lavoratori irregolari in feste

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - Più di 30 lavoratori completamente in nero, uno dei quali risultato percettore di reddito di cittadinanza, più altri dieci 'irregolari'. È il bilancio dei controlli effettuati da Guardia di finanza e polizia locale di Venezia in esclusive feste organizzate in palazzi nobiliari di Venezia per festeggiare il Carnevale.

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso anche per un altro centinaio di lavoratori e addetti, per appurare la correttezza della propria posizione lavorativa. L'esito dei controlli ha determinato l'inoltro all'Ispettorato territoriale del lavoro della proposta di sospensione di 4 attività economiche (due ristoranti, una discoteca e un locale adibito a festa in maschera), per aver impiegato un numero di lavoratori irregolari superiore al 10% di quelli regolarmente assunti.

Alle attività di carattere fiscale ed amministrativo, i finanzieri hanno affiancato anche quella di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, che negli ultimi giorni hanno consentito il sequestro di oltre 90.000 maschere di carnevale irregolari (che si aggiungono alle 100.000 della scorsa settimana) e di oltre 3000 souvenir irregolari. (ANSA).