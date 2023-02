Biennale Architettura, ora il centro è l'Africa

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - "La storia dell'architettura non è sbagliata, è incompleta" dice Lesley Lokko, curatrice anglo-ghanese di "The Laboratory of the Future", la 18. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia che centra l'attenzione su una realtà "esclusa", il continente africano. "Per la prima volta, i riflettori - rileva - sono puntati sull'Africa e sulla sua diaspora, su quella cultura fluida e intrecciata di persone di origine africana che oggi abbraccia il mondo. Che cosa vogliamo dire? In che modo ciò che diremo cambierà qualcosa? E, aspetto forse più importante di tutti, quello che diremo noi come influenzerà e coinvolgerà ciò che dicono gli 'altri', rendendo la mostra non tanto uno storia unica, ma un insieme di racconti in grado di riflettere l'affascinante, splendido caleidoscopio di idee, contesti, aspirazioni e significati che ogni voce esprime in risposta ai problemi del proprio tempo?". Cambiamento e immaginazione, assieme a decolonizzazione e decarbonizzazione, sono alcune delle parole chiave dell'esposizione, articolata in sei parti, con 89 partecipanti, di cui oltre la metà provenienti dall'Africa o dalla diaspora africana, (tre i collettivi italiani), tra i Giardini della Biennale, l'Arsenale e a Forte Marghera, dal 20 maggio al 26 novembre prossimi.

"La curatrice - sottolinea Roberto Cicutto, presidente della Biennale - parte dal suo continente di origine, l'Africa, per raccontarne tutte le criticità storiche, economiche, climatiche e politiche e per dire a tutti 'a noi è già successo molto di quanto sta accadendo al resto del mondo. Confrontiamoci per capire dove si è sbagliato e come va affrontato il mondo'. L'esposizione prende avvio dal Padiglione Centrale dove sono riuniti 16 studi che rappresentano "un distillato di force majeure (forza maggiore) della produzione architettonica africana e disporica", per poi svilupparsi all'Arsenale e a Forte Marghera con le altre sezioni. (ANSA).