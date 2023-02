Antonio Albanese debutta in Arena firmando il Rigoletto

(ANSA) - VERONA, 21 FEB - Antonio Albanese mette momentaneamente il ciak nel cassetto per debuttare come regista del Rigoletto all'Arena di Verona, seconda novità del 100/o Opera Festival 2023. Per un capolavoro del teatro musicale di tutti i tempi, mai uscito dal repertorio dalla prima veneziana del 1851, Fondazione Arena guarda ad un uomo di teatro e del cinema chiamando appunto alla regia Albanese, pluripremiato attore e regista che ha già firmato messinscene d'opera, fra gli altri, al Teatro alla Scala, al Petruzzelli di Bari e al Filarmonico di Verona: Rigoletto debutterà l'1 luglio, con repliche fino al 4. La vicenda di Rigoletto sarà collocata nel Polesine degli anni '50, parte di quella pianura rurale in cui Verdi nacque e scelse di vivere, diventata poi luogo d'elezione del grande cinema italiano, da Fellini a Pupi Avati. Tutta la produzione sarà un omaggio al cinema neorealista del Dopoguerra, stagione in cui convivono ferite profonde e voglia di rinascita.

"È un vero onore per me occuparmi del buffone di corte più drammatico - spiega Albanese - Considero Rigoletto un'opera impetuosa capace di esaltare passione e amore, vendetta e potere. Animare e incastonare questo capolavoro all'interno dell'Arena di Verona, per di più per i cento anni di questo spazio unico al mondo, mi rende felice". (ANSA).