Quinta di Mahler apre stagione sinfonica dell'Arena di Verona

Si apre venerdì prossimo, con la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler diretta dal maestro tedesco Eckehard Stier, la stagione sinfonica 2023 della Fondazione Arena di Verona, al Teatro Filarmonico.

Stier, esperto maestro di Dresda già salito sul podio delle più grandi istituzioni musicali europee, è al suo debutto veronese. Il concerto si terrà venerdì 24 febbraio con replica sabato 25, in collaborazione con BCC di Verona e Vicenza in qualità di main sponsor.

Opera articolata, che Mahler rimaneggiò continuamente dopo la prima esecuzione a Colonia nel 1904, la Quinta racchiude in sé la cifra personalissima dell'autore, che precorre l'espressionismo facendo tesoro del Romanticismo tedesco.

Incompreso all'epoca, a partire dagli anni '70 Mahler fu riscoperto e valorizzato con registrazioni in disco e programmazioni in sale da concerto, divenendo colonna sonora della nevrosi post-moderna. A Verona la musica di Mahler, favorita di direttori come Bernstein e Abbado, è stata eseguita di rado e non ancora nella sua interezza: nel caso della Quinta sinfonia si conta solo un concerto del 2006 negli annali di Fondazione Arena. (ANSA).