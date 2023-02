Per 80 anni Al Bano 18 maggio all'Arena di Verona '4 volte 20'

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Dopo la partecipazione come superospite al Festival di Sanremo in trio con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, Al Bano torna live all'Arena di Verona il 18 maggio con lo show "4 volte 20" per festeggiare i suoi 80 anni.

Un multiplo di venti per racchiudere una vita di musica e successi che parte da Cellino San Marco per attraversare il mondo e le generazioni, diventando patrimonio condiviso.

Accompagnato dall'orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera, spaziando con naturalezza dal repertorio pop alla romanza, dall'atmosfera gioiosa a quella più intima: una sequenza di successi mitici come "Felicità", "Nel sole", "Sharazan", "Mattino", "Ci sarà", "E' la mia vita" e "Nostalgia Canaglia" da cantare con tutto il pubblico dell'Arena. Una grande festa popolare, un evento unico al quale parteciperanno grandi ospiti della musica italiana che festeggeranno sul palco il compleanno di Al Bano, duettando sui loro grandi successi.

Lo show è prodotto da Arcobaleno Tre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni. (ANSA).