Covid: Veneto, ieri 364 nuovi casi e nessun decesso

Sono 364 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri ufficialmente in Veneto, dove non vi è stata alcuna vittima. I totali da inizio pandemia sono di 2.687.034 contagi e 16.637 vittime.

In discesa i dati sugli attuali positivi, che sono 16.598 (-386) e sui ricoverati in terapia intensiva, che sono 35 (-1).

In risalita infine i pazienti in area non critica, che sono 818 (+12). (ANSA).