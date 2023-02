Carnevale Venezia: in arrivo le 'Maschere della tradizione'

Sbarcano domani in piazza San Marco i "Carnevali della tradizione", in visita al Carnevale di Venezia 2023, per dare vita ad esibizioni popolari che sapranno affascinare il pubblico.

L'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli) porta in Piazza le maschere della tradizione, dalla Puglia alla Sicilia, passando per il Piemonte, la Basilicata, il Molise, la Calabria e la Sardegna. Dieci i gruppi selezionati, con oltre 200 figuranti, legati dal comune denominatore di esibizioni che si tramandano da generazioni con un legame storico con l'identità del territorio.

La partecipazione dei Carnevali della tradizione si inserisce nel generale palinsesto di spettacoli diffusi e di altri gruppi a San Marco e nei teatrini del Carnival Street Show, coordinati da Massimo Andreoli.