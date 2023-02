Polo: Challenge Ipc; a Cortina è finale US Assn-Team Natuzzi

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 18 FEB - Saranno Natuzzi e U.S.

Polo Assn. a contendersi la prima tappa della quarta edizione di Italia Polo Challenge 'Ipc 2023 Trofeo US Polo ASSN'.

Sul campo innevato di Fiames si è conclusa la fase a gironi, che ha eletto le due finaliste: il Team Natuzzi era già sicuro di un posto dopo i due successi nelle prime due giornate contro Grand Hotel Savoia e Kadermin Union; US Polo Assn., invece, nella sfida tra le due squadre vittoriose all'esordio nell'altro girone, ha superato 11-3 1/2 il Riccione, quest'ultima protagonista oggi della finale per il terzo posto contro Grand Hotel Savoia. Ad aprire la giornata conclusiva saranno Kadermin Union e Blue Ocean Finance, in campo alle 17.30 nella finale per il quinto e sesto posto. (ANSA).