Covid: Veneto, ieri 524 nuovi casi e 3 decessi

Sono 524 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi ufficiali a 2.686.670. Vi sono 3 vittime, con il totale a 16.637.

Il bollettino regionale segnala un aumento degli attuali positivi, che sono 16.984 (+392). Negli ospedali l'andamento è un discesa, con 806 ricoveri in area non critica (-12) e 36 (-3) in terapia intensiva. (ANSA).