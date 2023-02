Carnevale Venezia con sensi unici, per evitare affollamenti

Da stamane a Venezia sono stati istituiti dalla Polizia municipale dei sensi unici, con percorsi alternativi, nelle adiacenze di Rialto e Piazza San Marco, per contenere la marea di turisti che sin dal mattino si è riversata in città per il Carnevale. "C'è tanta gente - conferma all'ANSA il Comandante dei vigili urbani, Marco Agostini, dicendo che le presenze sono oggi 100mila o poco più - e come sabato scorso siamo stati costretti a creare dei percorsi alternativi per evitare che la gente si accalcasse troppo negli stessi punti del centro storico".

A differenza del passato, molti hanno scelto il treno per arrivare in maschera a Venezia, soprattutto dal resto del Veneto. "La gente ha imparato a raggiungere la città in treno - conferma il Comandante - . Per il resto c'è la solita atmosfera di festa che caratterizza il Carnevale di Venezia". (ANSA).