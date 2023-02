Calcio: auguri dal Vicenza per il compleanno di Roby Baggio

(ANSA) - VICENZA, 18 FEB - "Buon compleanno Roberto". Con queste tre parole il L.R. Vicenza, attraverso i propri social, ha rivolto gli auguri al "Divin Codino", nato a Caldogno (Vicenza) il 18 febbraio 1967, che oggi festeggia i 56 anni.

Nella pagina facebook del club del patron Renzo Rosso, Roby Baggio è raffigurato in primo piano con la maglia del Lanerossi Vicenza, ad inizio carriera, mentre in altre due immagini è ritratto in maglia azzurra e ancora in biancorosso. (ANSA).