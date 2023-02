Covid: Veneto, 599 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - I dati dei contagi Covid in Veneto continuano a mantenersi intorno alla linea dei 600 nuovi casi al giorno. Nelle ultime 24 ore, spiega il bollettino della Regione, sono stati 599 (ieri erano 635), e si segnalano anche 8 vittime. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale a 2.686.146, quello dei decessi a 16.634. Sostanzialmente invariata la situazione dei malati Covid negli ospedali, con 8 ricoverati in meno nei reparti medici (818), e uno in più (39) in terapia intensiva rispetto al giorno precedente. (ANSA).