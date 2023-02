Carnevale di Venezia, a San Marco sfilano costumi cinesi

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - Tradizione, storia e magnificenza sono state protagoniste questo pomeriggio in Piazza san Marco.

Venezia porta d'Oriente ha accolto sul palco del Carnevale di Venezia 2023 una sfilata di abiti tradizionali cinesi e le maschere tipiche coreane del Talchun. Due appuntamenti inseriti nel ricco calendario di "Take Your Time For The Original Signs" per rinsaldare un rapporto che risale ai tempi del viaggiatore veneziano Marco Polo, che nel XIII secolo raggiunse la Cina lungo la Via della seta.

Con una suggestiva sfilata sono stati presentati quindici abiti tradizionali cinesi, realizzati con la seta di Suzhou - Hanfu, svelando al mondo l'estetica dell'abbigliamento cinese e la tecnologia di tessitura con cui sono stati realizzati.

Suzhou, la "Venezia d'Oriente" come la descrisse Marco Polo, che si ritrovò a governarla durante la sua permanenza all'estero, è una città cinese famosa in tutto il mondo per la qualità della sua seta e la particolare tecnologia di tessitura.

Ma è anche legata a doppio filo a Venezia sin dal 1980 attraverso un gemellaggio ufficiale, e da anni vengono portate avanti relazioni e iniziative di reciproco scambio storico e culturale.

L'appuntamento, che verrà replicato martedì grasso, è proseguito in Campo Santa Sofia con esibizioni di strumenti musicali tradizionali cinesi, prove di vestiti tradizionali cinesi, dimostrazioni di calligrafia e quiz sulla cultura cinese e italiana. (ANSA).