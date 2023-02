Cade un portone durante il trasloco, morto operaio a Padova

(ANSA) - PADOVA, 17 FEB - Un operaio di una ditta di traslochi, 70enne, è morto oggi a Padova, schiacciato dalla caduta di un pesante portone d'ingresso, in un palazzo nel quale stava lavorando con i colleghi, in Corso del Popolo, poco distante dalla stazione ferroviaria. L'uomo è rimasto colpito alla testa dal pesante manufatto, e per lui non c'è stato scampo: troppo gravi le lesioni da schiacciamento riportate nell'incidente. Nonostante il pronto intervento, i sanitari del Suem non hanno potuto che costatarne il decesso. Le cause dell'incidente mortale sono ora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale. (ANSA).