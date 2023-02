Bankitalia: Visco a Venezia per presentare libro di Toniolo

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - "E' un libro scritto molto bene, racconta la storia dell'Italia oltre che la storia della Banca d'Italia che tutti dovrebbero conoscere perchè senza conoscere la storia è difficile fare alcunchè". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco oggi a Venezia per presentare all'Università Ca' Foscari il volume "Storia della Banca d'Italia. Tomo 1. Formazione ed evoluzione di una banca centrale 1893-1943", ultima opera di Gianni Toniolo, grande studioso di storia economica contemporanea, già docente dell'ateneo, morto l'anno scorso.

"E' un testo molto profondo - sottolinea il Governatore, che ha curato la prefazione del volume - facile da leggere, di una persona che non era solo uno storico ma anche un grande economista, uno scienziato politico. La promozione del libro è facile - continua - poi lo studio del libro effettivamente spiega anche quale ruolo ha rivestito la Banca d'Italia in questo percorso lungo di sviluppo del Paese".

"Credo sia molto utile da leggere - sottolinea a margine dell'evento - per i giovani. E' un libro grande, non siamo più abituati a leggere volumi di 800 pagine a meno che non ci siano questi grandi romanzi di Ken Follett - conclude Visco - però qualcosa come Ken Follett ce l'ha, perchè ci sono molti spunti e vengono tutti raccolti alla fine". (ANSA).