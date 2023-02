Successo Tutta la bellezza e il dolore, Poitras resta in sala

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Grande successo di pubblico per TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE (All the Beauty and the Bloodshed), il potente documentari su Nan Goldin diretto dalla regista premio Oscar Laura Poitras, premiato col Leone d'Oro alla 79. Mostra del Cinema di Venezia e ora candidato all'Oscar per il Miglior documentario. La pellicola, distribuita inizialmente a evento, è stata programmata domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 in sale selezionate ottenendo una notevole media schermo in soli tre giorni. Un risultato sorprendente per un documentario che anche in virtù di questo straordinario apprezzamento continuerà a essere programmato nelle sale italiane più prestigiose anche al di là delle date inizialmente annunciate.

TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE (All the Beauty and the Bloodshed) è la storia intima ed emozionante di Nan Goldin una delle più influenti fotografe contemporanee e attivista di fama internazionale, a partire dalla sua battaglia contro la potente famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili della crisi degli oppioidi che negli ultimi venticinque anni ha causato negli Stati Uniti oltre 100.000 morti per overdose da farmaco.

Laura Poitras (Premio Oscar per CITIZENFOUR) racconta l'epopea umana e artistica di Nan Goldin, grazie all'utilizzo di fotografie, dialoghi intimi e filmati finora inediti; alterna privato e pubblico con le immagini che raccontano le azioni del gruppo P.A.I.N., fondato da Goldin per togliere lo stigma sulla dipendenza, creare spazi 'per contenere il danno' ed evitare altre mort per overdose e denunciare la Sackler, la famiglia che da una parte era benefattrice dei principali musei del mondo e dall'altra è stata responsabile della produzione di farmaci che creano dipendenza, fino all'overdose.

Una scandalosa pagina della storia americana che ha fatto epoca che si intreccia con le vicende biografiche di questa artista unica che si è fatta strada nella vita con le unghie e con i denti, fino ad affermarsi come una delle più influenti fotografe contemporanee. Un percorso di vita tumultuoso e appassionante che ha donato a Nan Goldin uno sguardo unico sulla realtà e la capacità di intravedere e sublimare con la sua arte tutta la bellezza del mondo, tutto il suo dolore. (ANSA).