Sanità: Veneto, recuperato 83% prestazioni sospese per Covid

Al 31 dicembre 2022 le aziende sanitarie del Veneto hanno recuperato l'83% delle prestazioni sanitarie sospese per quattro volte tra marzo 2020 e febbraio 2022, per affrontare l'emergenza Covid. Lo ha riferito stamane a Venezia l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.

"A partire da febbraio 2022 - ha spiegato Lanzarin - abbiamo messo in atto un piano operativo con un finanziamento ministeriale dedicato di 40 milioni di euro per sfoltire le liste d'attesa. Alla fine dello scorso anno, abbiamo effettuato 373 mila prestazioni a fronte delle 450 mila accumulate. Un recupero che reputo molto buono, considerato che fino all'estate 2022 abbiamo affrontato mesi impegnativi sul fronte del contenimento della pandemia". (ANSA).