Daspo a sedicente 'Doge' per manifestazione a Padova

VENEZIA, 15 FEB - Il Questore vicario di Padova, Domenico Farinacci, ha disposto un Daspo di un anno a carico di un gruppo di nostalgici indipendentisti della Repubblica Serenissima di Venezia per una manifestazione non autorizzata.

Nei giorni scorsi l'auto proclamatosi 'Doge' Albert Gardin e i componenti del sedicente 'Minor consiglio' - con il loro 'passaporto veneto' - avevano manifestato nel capoluogo euganeo a favore di un loro simpatizzante friulano in carcere a Udine per un cumulo di reati quali oltraggio ai magistrati in udienza, calunnia, soppressione e occultamento di atti veri, violazione della pubblica custodia.

Secondo Gardin, il Daspo è stato emesso "per aver effettuato a Padova un processo sui crimini giudiziari" a favore di un suo sostenitore "scandalosamente imprigionato per le sue schermaglie con certa casta giudiziaria". "Il provvedimento della polizia contro le istituzioni venete non ci stupisce - rileva Gardin -, esprime il forte disprezzo del regime italiano occupante verso la libertà di opinione e verso il diritto democratico veneto".

