Covid: ieri in Veneto 637 nuovi casi e 2 decessi

Sono 637 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.684.912; il bollettino regionale segnala 2 decessi, per un totale di 16.625 vittime.

Crescono ancora i positivi registrati dal sistema di sorveglianza, che oggi sono 16.065 (+279). Stabile invece il dato clinico, con 820 ricoveri in area non critica (-2) e 38 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).