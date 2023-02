Arte fruibile da ipovedenti, premiato progetto diocesi Roma

La fruizione del patrimonio artistico e la pratica dello sport come strumenti di inclusione: è questa la motivazione con la quale due progetti della diocesi di Roma sono stati premiati a Koiné, la fiera del sacro di Vicenza promossa da Ieg.

I progetti hanno ricevuto il riconoscimento "Terre e volti di bellezza". Sei complessivamente i progetti vincitori tra quelli presentati dalle diverse diocesi, riconosciuti come buone pratiche da diffondere per uno sviluppo non solo economico ma anche e soprattutto integrale della persona, perché capaci di generare bellezza negli ambiti della cultura, dell'ospitalità e del turismo, coniugando sviluppo, innovazione e inclusione.

(ANSA).