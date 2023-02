Modà, a Jesolo 'data zero' del tour nei teatri

Dopo l'avventura sanremese con "Lasciami", presentata la scorsa settimana al 73/o Festival della Canzone Italiana, i Modà annunciano la "data zero" del tour che in primavera li porterà per la prima volta nei teatri. Sabato 18 marzo, infatti, la band capitanata da Kekko Silvestre sarà sul palco del Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia) con allestimento teatrale, anteprima del tour che li vedrà poi impegnati con 30 date nei principali teatri italiani, accompagnati per la prima volta da un'orchestra.

I biglietti per il concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. (ANSA).