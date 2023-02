Falsi vaccini: finanzieri in ospedale Bassano del Grappa

La Guardia di Finanza si è recata nella farmacia ospedalieria dell'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza) nell'ambito dell'inchiesta sui falsi vaccini somministrati da due dottoresse che lavorano a Bassano e Romano d'Ezzelino, finite sotto indagine.

Le Fiamme Gialle hanno acquisito una corposa documentazione relativa ad alcuni lotti di vaccini che sarebbero stati indicati dai due camici bianchi nelle loro somministrazione ma che non sarebbero mai stati in loro possesso. In particolare si stanno esaminando 18 dosi mai somministrate.

Nel frattempo i finanzieri hanno sentito alcune persone che hanno scelto di rivolgersi ai due medici per richiedere il vaccino anti Covid, senza essere però seguiti come pazienti.

