Covid: in Veneto ieri 883 nuovi casi e 11 decessi

Risalgono i casi di Covid-19 registrati nella giornata di ieri, che sono stati 883 e portano il totale dei contagi a 2.684.275. Aumenta anche il numero di decessi, 11, con il totale delle vittime a 16.723.

I positivi ufficiali sono 15.786, 185 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono i dati clinici, con 822 ricoveri in area non critica (-41) e 36 (-7) in terapia intensiva. (ANSA).