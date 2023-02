Carnevale Venezia: Finanza sequestra 110mila oggetti

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - La Guardia di finanza di Venezia, nell'ambito dell'operazione 'Carnevale sicuro', ha sequestrato in centro storico 110mila oggetti contraffatti, segnalando all'Autorità giudiziaria nove persone.

Nei primi giorni del Carnevale in laguna, 80 pattuglie hanno controllato negozi e rivenditori trovando maschere, accessori, bigiotteria, decorazione e cappelli messi in vendita da esercizi commerciali e ambulanti sistemati nelle zone strategiche del passaggio dei flussi turistici. Si tratta di prodotti privi di etichette in lingua italiana o delle informazioni indispensabili per le precauzioni d'uso o di eventuale tossicità, nonché l'indicazione del produttore.

Gli articoli oggetto di sequestro avevano la scritta contraffatta 'Made in Italy' ma in realtà provenivano tutti dall'Albania. (ANSA).