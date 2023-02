AI: Marposs acquisisce veneta Dsi

La startup veneta Digital Strategy Innovation, specializzata in ricerca applicata nei campi dell'AI, Big Data e Data Analysis, è stata acquisita, con la maggioranza qualificata, da gruppo Marposs, società dedita alla fornitura di strumenti per l'ispezione, la misura e il controllo in ambiente di produzione. Sviluppata dalla ricerca di Università Ca' Foscari e accelerata da VeniSIA, DSI fornisce servizi di consulenza in ambito IT, nell'integrazione di sistemi e servizi digitali.

"L'acquisizione di Digital Strategy Innovation garantisce un laboratorio d'avanguardia dove perfezionare i nuovi progetti in settori paralleli e complementari a quelli in cui già operiamo.

Si tratta di un'operazione volta a consolidare le competenze del Gruppo nell'ambito della digitalizzazione e dell'AI, requisito fondamentale oggi per competere sul mercato" ha dichiarato Stefano Possati, presidente del gruppo Marposs.

"Già dai primi contatti è risultato subito chiaro come Marposs fosse strutturalmente e culturalmente predisposta a supportare e potenziare gli aspetti legati alla ricerca accademica e applicata che caratterizzano DSI. Si tratta di un caso poco comune in Italia, che presenta quindi tutti i presupposti per diventare esemplare, dimostrando l'efficacia e l'impatto di un trasferimento tecnologico in grado di mantenere i legami con ricerca di base e formazione" le parole di Andrea Albarelli, promotore scientifico di DSI. (ANSA).