6 Nazioni: convocati azzurri; l'unica novità è Montemauri

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - C'è un'unica novità, rispetto alle sfide con Francia e Inghilterra, nella lista dei 34 convocati dal ct dell'Italrugby Kieran Crowley per la partita Italia-Irlanda di sabato 25 a Roma, valida per il terzo turno del Sei Nazioni 2023. Si tratta di un giocatore del Peroni Top 10, la massima serie italiana, ed è Giovanni Montemauri del Femi-Cz Rovigo, ala/estremo alla prima chiamata in assoluto nella nazionale maggiore. Montemauri, 23 anni, romano, prima di andare a Rovigo ha giocato nella Lazio, dove spesso ricopriva il ruolo di mediano di apertura. In azzurro ha fatto parte della nazionale del Seven.

Gli azzurri si ritroveranno a Verona nel pomeriggio di giovedì con allenamenti al Payanini Center a partire da venerdì 17.

L'Italia - che potrà contare sul gruppo al completo a partire da domenica 19 febbraio con i rientri dei giocatori rilasciati ai club per il prossimo weekend di gare - rimarrà nella città scaligera fino a mercoledì 22 per poi trasferirsi a Roma nel pomeriggio dello stesso giorno. (ANSA).